На Гомельщине выявлен первый случай COVID-19

Первый случай коронавируса выявлен 22 марта в Гомельской области, сообщила замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 23 марта.

По ее словам, пациентку с пневмонией обследовали на COVID-19. Она госпитализирована, в интенсивной медицинской помощи не нуждается.

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан добавила, что на сегодня в карантине находятся 1100 человек из контактов первого уровня, под медицинским наблюдением — 8800 контактов второго уровня.

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.