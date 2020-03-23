На Гомельщине выявлен первый случай COVID-19

/ Общество
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Первый случай коронавируса выявлен 22 марта в Гомельской области, сообщила замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 23 марта.

По ее словам, пациентку с пневмонией обследовали на COVID-19. Она госпитализирована, в интенсивной медицинской помощи не нуждается.

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан добавила, что на сегодня в карантине находятся 1100 человек из контактов первого уровня, под медицинским наблюдением — 8800 контактов второго уровня.

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Елена Богдан Инна Карабан Город: Гомель

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