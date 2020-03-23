Волонтеры будут доставлять рецепты пожилым минчанам

Волонтеры движения «Доброе сердце» Минской городской организации БРСМ будут помогать столичным поликлиникам с доставкой рецептов пожилым горожанам, которые страдают хроническими заболеваниями.

Волонтеры, экипированные масками, перчатками и антисептиками, будут забирать в поликлиниках рецепты и развозить их по домам нуждающихся. При этом доставка будет бесконтактной. Если такой возможности не будет — волонтеры воспользуются усиленными средствами защиты и передадут рецепт лично.

В акции будет задействовано почти двести волонтеров, сообщает агентство «Минск-Новости».