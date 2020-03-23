InfoPrice сравнил цены на самые ходовые товары в сетевых магазинах

Мука в разных супермаркетах отличается в цене на 13% и выше, масло — на 25%, туалетная бумага — в полтора раза. Команда сервиса по сравнению цен в магазинах InfoPrice сопоставила цены на товары повышенного спроса в разных сетях.

Мониторингом охватили шесть торговых сетей: «Евроопт», «Соседи», «Корона», «Виталюр», «Гиппо» и Green. Выяснилось, что на все наиболее востребованные в последнее время товары цены в зависимости от сети отличаются в среднем на 10-20%.

Так, пшеничная мука в упаковке по кило колеблется в цене на 13-14%, а самая дешевая стоит меньше рубля. В пачках по два кило разница ощутимее — на 28% и выше. Схожая ситуация с подсолнечным маслом, цена на которое может отличаться в разных магазинах на 25%.

Ниже всего риск переплатить за гречку — в среднем около 6%. Крупа с российских полей сейчас стоит от 1,59 рубля за 800 граммов.

Цены на белорусские макароны в среднем варьируются на 10%. Видимо, по ним ритейлеры придерживаются минимальных наценок. Зато некоторые сети отыгрываются на итальянской пасте: при неудачном выборе магазина можно переплатить на 65% от рыночной цены.

Самые впечатляющие наценки действуют на чай и кофе. На популярные позиции цены могут отличаться вдвое в зависимости от ритейлера. На банке растворимого кофе можно сэкономить до 10 рублей, а на упаковке английского чая — около пяти.

Согласно исследованию, самый низкий чек на всю корзину товаров повышенного спроса показал «Евроопт». Однако на отдельные позиции цены ниже в других сетях.

«Последние дни на фоне ажиотажа цены на товары повышенного спроса начали повышаться. Пока речь о незначительном росте, но мы его уже фиксируем. А вот какого-то дефицита пока нет. Безусловно, покупатели могут разобрать все с полок в каком-то одном магазине, но на следующий день там вновь будет вся продукция. По нашей информации, ритейлеры подготовились к повышенному спросу, для них это хороший шанс обновить склады», — отметил руководитель сервиса по сравнению цен в магазинах InfoPrice Роман Андрухов.