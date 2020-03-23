Россия запретила вывозить из страны крупы

Запрет вводится на десять дней до особых указаний рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории РФ.

О том, что в России могут быть введены ограничительные меры на экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта, сообщает «Коммерсант» .

Как отмечалось в документе, меры могут быть введены в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей.

Крупы были одним из тех продуктов, которые пользовались ажиотажным спросом в последнее время. По данным Nielsen, в начале марта продажи категории подскочили на 27,8%.