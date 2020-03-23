Видеофакт. Сын Михалка и Зеленковской спел собственную песню о коронавирусе

/ Культура
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Шестилетний Макар призвал не унывать в период карантина под гитарную игру Сергея Михалка.

Ребенок сам придумал текст и мелодию для песни Don't Kill («Не убивай»).

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 песня клип Персона: Макар Михалок Сергей Михалок

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