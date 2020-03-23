Видеофакт. Сын Михалка и Зеленковской спел собственную песню о коронавирусе 23.03.2020 / 16:21 / Культура Просмотров: 90 A- A+ Шестилетний Макар призвал не унывать в период карантина под гитарную игру Сергея Михалка. Ребенок сам придумал текст и мелодию для песни Don't Kill («Не убивай»). Сюжет: COVID-19 Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: коронавирус COVID-19 песня клип Персона: Макар Михалок Сергей Михалок Другие материалы на эту тему: Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий Германия ужесточила карантинные меры: нарушителей ждут огромные штрафы «Через несколько дней Лукашенко введет в Беларуси жесточайший карантин» Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту