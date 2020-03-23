В Беларуси производят на 250 тысяч масок в день меньше от обещанного

/ Общество
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Предприятия концерна «Беллегпром» в сутки производят около 300 тысяч единиц санитарно-гигиенических масок вместо запланированных 550 тысяч.


Более полумиллиона медицинских масок в сутки будут шить на предприятиях «Беллегпрома»

На заводах изготавливают хлопковые четырехслойные многоразовые маски, которые можно стерилизовать. Уже произведено свыше 4 млн штук, сообщили в пресс-службе концерна.

Производство трехслойных одноразовых масок налажено на ОАО «МедЛен». Наружный и нижний покровный слои изделия состоят из нетканого материала «СпанБел», который производит ОАО «СветлогорскХимволокно», а внутренний слой представляет собой хлопковый материал белорусского предприятия ООО «Медватфарм».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беллегпром защитные маски коронавирус COVID-19

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