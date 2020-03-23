В ГАИ назвали дату, когда проверят водителей на использование ремней безопасности

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Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения. Главной темой профилактических мероприятий станет пропаганда использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Масштабную проверку водителей проведут 27 марта, сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе ГАИ Партизанского РУВД.

В милиции напомнили, что нарушители рискуют получить предупреждение или штраф в размере до одной базовой величины. Если же подобное нарушение случается повторно в течение года, то штраф составит от 2 до 5 б.в.

Также предусмотрено наказание за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин. При повторном нарушении в течение года размер взыскания увеличивается до 8 б.в.
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Тэги: правила перевозки детей ремень безопасности ПДД ГАИ Город: Минск

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