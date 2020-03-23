Россия разъяснила особенности транзита белорусов через воздушные пункты пропуска
Правительство РФ издало распоряжение, в соответствии с которым гражданам стран СНГ разрешается въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска для дальнейшего следования домой.
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МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с дипломатическими представительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор — санитарный контроль.
Сотрудники МВД в случае необходимости обязаны направлять машины ГИБДД для сопровождения иностранцев, едущих на своих автомобилях, до границы.