Россия разъяснила особенности транзита белорусов через воздушные пункты пропуска

Правительство РФ издало распоряжение, в соответствии с которым гражданам стран СНГ разрешается въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска для дальнейшего следования домой.

Соответствующая информация указана на сайте посольства России в Республике Беларусь.

МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с дипломатическими представительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор — санитарный контроль.

Сотрудники МВД в случае необходимости обязаны направлять машины ГИБДД для сопровождения иностранцев, едущих на своих автомобилях, до границы.