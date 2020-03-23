Граждане Украины не смогут отправиться в Беларусь в качестве туристов

С 12 часов 24 марта граждане Украины не смогут выехать из страны в качестве туристов по решению Кабинета министров этой страны.

Для пассажирских перевозок останется открытым только аэропорт Борисполь возле Киева, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в социальной сети «Фейсбук».

«Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы также видим, что темпы распространения коронавируса на территории растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры», — пояснил Шмыгаль.

На утро 23 марта в Украине было 73 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом (+26 к предыдущему дню). Три человека умерли, один выписан из больницы.