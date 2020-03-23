ЕС приостановил действие базового документа еврозоны

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Пакт стабильности и роста запрещал государствам еврозоны превышать дефицит госбюджета в 3 процента ВВП.

Совет ЕС по экономике и финансам принял это решение 23 марта в целях борьбы с коронавирусом, передает «Немецкая волна».

В соответствии с этим документом госбюджеты стран-членов ЕС должны были сводиться с положительным или нулевым сальдо. В исключительных случаях допускается дефицит бюджета, но он не должен был превышать 3 процента ВВП к концу финансового года. Государственный долг также не должен был быть выше 60 процентов ВВП.

«Министры финансов стран-членов ЕС согласились с оценкой Еврокомиссии, изложенной в ее документах от 20 марта 2020 года, что условия для использования общей оговорки о возможности приостановки фискального структурного (соглашения. — Ред.), — а именно, наличие серьезного экономического спада в еврозоне и ЕС — выполнены», — отмечается в заявлении Совета ЕС.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Совет ЕС Еврозона коронавирус COVID-19 Город: Брюссель

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