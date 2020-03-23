Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии

Hа сегодняшний день зарегистрировано более 300 тысяч случаев COVID-19 практически во всех странах мира.

«Это душераздирающе», — цитирует главу организации Тедроса Гебрейесуса пресс-служба Организации.

По данным ВОЗ, первые 100 тысяч случаев коронавируса были зарегистрированы за 67 дней с момента первого обнаруженного COVID-19, вторая сотня — за 11 дней, третья — всего за 4 дня.

«Вы можете видеть, как вирус ускоряется. Но мы можем изменить траекторию этой пандемии. Числа имеют значение, потому что это не просто числа, это люди, чьи жизни и жизни их семей были перевернуты с ног на голову. Вы не можете выиграть футбольный матч, играя только в защите, вы также должны атаковать», — заявил Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, попросить людей остаться дома и другие меры физического дистанцирования — важный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это защитные меры.