Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии

/ Общество
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Hа сегодняшний день зарегистрировано более 300 тысяч случаев COVID-19 практически во всех странах мира.

«Это душераздирающе», — цитирует главу организации Тедроса Гебрейесуса пресс-служба Организации.

По данным ВОЗ, первые 100 тысяч случаев коронавируса были зарегистрированы за 67 дней с момента первого обнаруженного COVID-19, вторая сотня — за 11 дней, третья — всего за 4 дня.


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«Вы можете видеть, как вирус ускоряется. Но мы можем изменить траекторию этой пандемии. Числа имеют значение, потому что это не просто числа, это люди, чьи жизни и жизни их семей были перевернуты с ног на голову. Вы не можете выиграть футбольный матч, играя только в защите, вы также должны атаковать», — заявил Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, попросить людей остаться дома и другие меры физического дистанцирования — важный способ замедлить распространение вируса и выиграть время, но это защитные меры.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Тедрос Адханом Гебрейесус

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