Белорусов из Гоа вывезут 26 марта

В Минспорта и туризма заверили, что удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором «Библио-Глобус» организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров.

Точное время будет определено позднее, уточнили в пресс-службе ведомства.

Белорусским клиентам «Библио-Глобус», которые ранее не смогли вылететь авиакомпанией «Россия», необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс.