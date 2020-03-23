Белорусов из Гоа вывезут 26 марта

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В Минспорта и туризма заверили, что удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором «Библио-Глобус» организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров.


Организуется эвакуация белорусских туристов из Индии и Шри-Ланки

Точное время будет определено позднее, уточнили в пресс-службе ведомства.

Белорусским клиентам «Библио-Глобус», которые ранее не смогли вылететь авиакомпанией «Россия», необходимо оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Библио-Глобус Беларусь-Индия Гоа белорусские туристы

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