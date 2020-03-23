В Киеве не выпускают пассажиров прибывшего через Беларусь поезда

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Поезд Рига — Киев с украинцами из стран Балтии и Беларуси несколько часов стоит на центральном вокзале украинской столицы. Пассажиров не выпускают, т.к. среди них много людей с подозрением на коронавирус.


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«Поступила информация от проверенного источника из СБУ: Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении kyivoperativ.info.

На прошлой неделе в Киев прибыли пять поездов из польского Перемышля. Во время остановки во Львове всем пассажирам провели температурный скрининг, в ходе которого были выявлены заболевшие, семерых госпитализировали.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: поезд четырех столиц коронавирус COVID-19 Город: Киев

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