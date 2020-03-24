«Такого нет нигде в мире». Глава ГКСЭ отчитался перед Лукашенко

С апреля 2014 года не было ни одного случая, чтобы в Беларуси появилось неподконтрольное наркотическое вещество, сообщил председатель Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед.

«Наши специалисты мониторят наркоситуацию по всему миру. То есть где-то в другом государстве появился новый наркотик, мы его оценили, и по нашей инициативе вносится он в список запрещенных в течение суток-двух. Такого нет нигде в мире», — рассказал 23 марта глава комитета в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

По его словам, в Западной Европе новые наркотики до решения об их включении в список запрещенных свободно гуляют и восемь месяцев, и год. «Такая же проблема практически во многих странах мира. На самом деле это очень серьезная проблема. В Республике Беларусь она решена», — заявил Швед.

«За этим [опытом] к нам в том числе приезжают со всего мира, — отметил он. — И совсем недавно этот опыт наш вызвал интерес в том числе и у американских коллег. По их инициативе мы подписали соглашение с Агентством по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Америки».

Швед также сообщил о завершении «ряда исследований», которые «позволят нам уже в текущем году внедрить практику исследования наркотиков растительного происхождения по установлению зоны их произрастания». «Это во многом будет способствовать правоохранительным органам в работе по выявлению и пресечению каналов сбыта наркотиков», — пояснил он.

ГКСЭ был образован 22 апреля 2013 года указом президента. Тогда же его возглавил Андрей Швед — на тот момент первый заместитель председателя Следственного комитета.