В Беларуси судэксперты за секунды могут идентифицировать человека по отпечатку пальцев

Государственный комитет судебных экспертиз завершает разработку технологии идентификации лиц по отпечаткам пальцев, сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед.

В эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» 23 марта Швед заявил, что еще в 2014 году у него вызывало умиление, когда в кино сканируют отпечаток пальца и тут же на компьютере выдаются все сведения.

«Сегодня мы подошли к тому, что действительно мы скоро внедрим такую технологию искусственного интеллекта. Я об этом говорю публично достаточно подробно, наверное, впервые. Но на самом деле мы завершаем разработки. Сегодня быстродействие этой системы — а сейчас в тестовом режиме она используется — позволяет нам за секунды идентифицировать лицо по отпечатку пальцев. Результаты неплохие. Если то, что мы получили на промежуточном этапе, будет реализовано в полном объеме, это будет серьезный прорыв», — заявил Швед. Он отметил, что технология может уже в нынешнем году стать «повседневной в работе судебных экспертов».

Председатель ГКСЭ также сообщил, что в автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе (АДИС) более 7 млн «рабочих отпечатков пальцев и ладоней».

«Мы эту базу с 2014 года очень серьезно модернизировали, повысили оперативность ее работы в несколько раз, поставили новое оборудование. Эта база дала совпадений только в прошлом году более 11,5 тыс. отпечатков, изъятых с мест преступлений», — сообщил Швед.

По его словам, в 2019 году внедрена система, которая позволяет оперативно передавать отпечатки по закрытым каналам с места происшествия и в течение 10-15 минут получать результат.

«Эффект очень хороший. Сейчас не один случай того, что оперативные работники еще до завершения осмотра места происшествия получают сведения о предполагаемом преступнике. Люди украли или совершили грабеж, не успели еще распаковать, а оперативные сотрудники приезжают и задерживают их с поличным благодаря тому, что отпечаток пальца дал информацию, необходимую для правоохранительных органов», — сказал руководитель ГКСЭ.

Кроме того, благодаря базе отпечатков удалось идентифицировать около 300 неопознанных трупов.

«Серьезным подспорьем для правоохранительных органов стала база данных ДНК, — отметил Швед. — За короткое время мы ее пополнили очень сильно, обработали весь массив вещественных доказательств, которые долгие годы скапливался в правоохранительных органах. Многие преступления прошлых лет, которые казались бесперспективными с точки зрения их раскрытия, сегодня во многом благодаря этой базе данных удается раскрыть».

«С 97-го года было не раскрыто убийство гражданина в Гомеле. Вот буквально благодаря этой базе данных, когда мы обработали массив вещественных доказательств, удалось выделить одну из ДНК, и дальше пошла работа оперативных служб, и преступник был установлен», — привел пример глава комитета судебных экспертиз.