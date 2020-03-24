Великобритания ввела жесткие карантинные меры

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Глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении в стране жесткого карантина.

Срок в три недели может быть продлен, а правила  — ужесточены, если ситуация не изменится к лучшему.


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Теперь выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: чтобы сходить за продуктами, за медицинской помощью, на занятия спортом (не более одного раза в день) и для поездок на работу, которую невозможно сделать из дома, сообщает Би-би-си.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются любые общественные собрания в количестве больше двух человек.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила.

По данным британских медиков, число жертв COVID-19 в стране на 23 марта достигло 335 человек, вирусом заразились в общей сложности более 6700 человек.

Ранее сообщалось о решении английской Премьер-лиги приостановить футбольный чемпионат страны как минимум до конца апреля.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Великобритания Персона: Борис Джонсон

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