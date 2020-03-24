В Минске в ДТП на крышу легла «Лада»

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась «Лада», случилось в столице на перекрестке Неманская/Казимировская.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель ГАИ Фрунзенского района Яна Романенко, водитель «Лады» при повороте налево не предоставил преимущество «Тойоте», в результате чего произошло столкновение.

От удара «Лада» легла на крышу. «Двое несовершеннолетних находились в удерживающих устройствах — с малышами все хорошо», — сообщила она.