Алексиевич: план Путина по аннексии Беларуси натолкнулся на сопротивление Лукашенко

По мнению лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, аннексия Беларуси со стороны России не произошла из-за позиции Александра Лукашенко.

Как рассказала она в интервью французской lemonde.fr (перевод приводит inosmi.ru ), «нынешний период очень опасен». У российского президента Владимира Путина был план аннексии, «который пока что натолкнулся на сопротивление со стороны Лукашенко».

Алексиевич считает, что официальный белорусский лидер «хочет остаться главой Беларуси, а не стать губернатором российской провинции, так как это означало бы потерю власти».

«Русские пытаются всеми способами сломать Лукашенко, но пока что тот держится. Некоторые говорят, что все это — показуха, цель которой — поднять его рейтинги, представив его в качестве жертвы в перспективе будущих президентских выборов (августа 2020 года). Как бы то ни было, главное для Москвы — сделать Беларусь российской провинцией, как Крым», — заявила писательница.