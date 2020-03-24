Алексиевич: план Путина по аннексии Беларуси натолкнулся на сопротивление Лукашенко
По мнению лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, аннексия Беларуси со стороны России не произошла из-за позиции Александра Лукашенко.
Как рассказала она в интервью французской
Алексиевич считает, что официальный белорусский лидер «хочет остаться главой Беларуси, а не стать губернатором российской провинции, так как это означало бы потерю власти».
«Русские пытаются всеми способами сломать Лукашенко, но пока что тот держится. Некоторые говорят, что все это — показуха, цель которой — поднять его рейтинги, представив его в качестве жертвы в перспективе будущих президентских выборов (августа 2020 года). Как бы то ни было, главное для Москвы — сделать Беларусь российской провинцией, как Крым», — заявила писательница.