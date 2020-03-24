МАЗу дали кредит для закупки комплектующих из РФ
«Банк БелВЭБ» открыл Минскому автомобильному заводу возобновляемую кредитную линию.
Всего согласно договору МАЗ получит до 2,4 млрд российских рублей на срок до двух лет с возможностью субсидирования процентной ставки.
Средства будут направлены на финансирование закупок российских комплектующих, применяемых в производстве автотехники МАЗ, сообщили БелаПАН в пресс-службе «Банка БелВЭБ».
Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских проектов. Это направление является одним из ключевых векторов деятельности Банка БелВЭБ в соответствии со Стратегическим планом развития на 2019-2021 годы.
В 2019 году общий объем финансовой поддержки, оказанной «Банком БелВЭБ» интеграционным проектам, составил 90 млрд российских рублей в эквиваленте. Также банк оказывал поддержку белорусским экспортерам в Российскую Федерацию и в третьи страны, содействовал реализации проектов по экспорту российских товаров и услуг в Беларусь.
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Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» — крупнейшее в Европе автомобилестроительное предприятие по выпуску большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Минский автозавод является клиентом «Банка БелВЭБ» с 1999 года.
«Банк БелВЭБ» («Белвнешэкономбанк») был основан в 1991 году, по размеру активов и капитала входит в пятерку крупнейших банков Беларуси. Главный акционер — российская государственная корпорация «ВЭБ.РФ», которой принадлежит более 97% акций «Банка БелВЭБ».