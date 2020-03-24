МАЗу дали кредит для закупки комплектующих из РФ

«Банк БелВЭБ» открыл Минскому автомобильному заводу возобновляемую кредитную линию.

Всего согласно договору МАЗ получит до 2,4 млрд российских рублей на срок до двух лет с возможностью субсидирования процентной ставки.

Средства будут направлены на финансирование закупок российских комплектующих, применяемых в производстве автотехники МАЗ, сообщили БелаПАН в пресс-службе «Банка БелВЭБ».

Кредитная линия открыта в рамках финансовой поддержки российско-белорусских проектов. Это направление является одним из ключевых векторов деятельности Банка БелВЭБ в соответствии со Стратегическим планом развития на 2019-2021 годы.

В 2019 году общий объем финансовой поддержки, оказанной «Банком БелВЭБ» интеграционным проектам, составил 90 млрд российских рублей в эквиваленте. Также банк оказывал поддержку белорусским экспортерам в Российскую Федерацию и в третьи страны, содействовал реализации проектов по экспорту российских товаров и услуг в Беларусь.