Около трехсот иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси

Примерно 300 иностранцев уже обратились в органы внутренних дел Беларуси с просьбой о продлении срока пребывания в стране.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, общаясь с журналистами 24 марта перед началом заседания постоянной комиссии Палаты представителей по иностранным делам, граждане иных государств «обратились за продлением срока безвиза свыше 90 дней».

По его словам, «на данном этапе для тех, кто прибывает в аэропорт, срок пребывания в Беларуси может быть продлен с 30 до 90 дней».

«Среди 300 обратившихся есть граждане и ближнего, и дальнего зарубежья. Еще 100 человек — это те, кто прибыл в Гродненскую и Брестскую области и «догуливали» в Беларуси свои отпуска», — пояснил Бегун, сообщает БелаПАН .

18 марта МВД сообщило, что будет продлевать срок пребывания иностранных граждан в Беларуси в связи с тем, что ряд стран запретили им въезд на свою территорию.

«В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода», — сообщила пресс-служба МВД.