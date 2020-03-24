«Белпочта» расширила список стран, куда возобновлен прием почтовых отправлений
«Белпочта» расширило список стран, куда возобновлен прием международных почтовых отправлений, говорится в сообщении на сайте почтового оператора.
18 марта «Белпочта» из-за COVID-19 приостановила прием исходящих почтовых отправлений во все страны, кроме России, Китая и Гонконга.
Как пояснили на предприятии, это было связано с объявленной пандемией коронавируса, поскольку во всем мире авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси, постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны. 20 марта был возобновлен прием международных отправлений в некоторые страны.
С 24 марта дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновлен прием международных почтовых отправлений в Испанию, Казахстан, Кубу, Кыргызстан, Литву, Польшу, Таиланд — для отправлений международной ускоренной почтой EMS.
В Азербайджан, Армению, Испанию, Казахстан, Польшу, США — для письменной корреспонденции и посылок.
«Белпочта» обращает внимание, что в связи с очередной отменой рейсов авиакомпаний прием всех видов отправлений в Сербию будет закрыт.
«Напоминаем, что в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок», — отмечается в сообщении.
По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.
Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.
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