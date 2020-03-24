Лукашенко ставит задачу нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем

Вопросы торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Китая обсуждались 24 марта на встрече Александра Лукашенко с руководителем китайской дипмиссии Цуй Цимином.

Лукашенко отметил, что Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Сегодня, подчеркнул Лукашенко, надо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия.

«Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — заявил официальный лидер.