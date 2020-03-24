COVID-19 в Беларуси: депутаты обобщат предложения по поддержке бизнеса

До конца нынешней недели постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам обобщит поступившие предложения по поддержке бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщил журналистам 24 марта председатель комиссии Андрей Савиных, обобщенные предложения планируется передать в правительство.

Депутат отметил, что комиссии по международным делам не удалось провести запланированное заседание по обсуждению последствий пандемии коронавируса для экономики.

«К сожалению, мы не смогли провести заседание в полном масштабе с приглашением всех участников по понятным причинам — санитарным в данном случае», — сказал он.

По словам Савиных, в комиссию поступают различные предложения о мерах, необходимых для поддержки бизнеса.

«В настоящее время от министерств и ведомств и, главное, от союзов предпринимателей к нам поступают предложения. Мы видим, какие сектора более всего затронуты уже эпидемией. Мы видим также, что основной массив предложений находится в компетенции исполнительной власти — Совета министров, поэтому мы обобщим поступающую информацию и передадим в Совмин для принятия мер. Думаю, это максимум займет до конца этой недели», — сказал депутат.

На просьбу уточнить, какие сферы больше всего пострадали от пандемии, Савиных ответил: «Прежде всего, это туристический сектор. Кроме этого, удар пришелся на авиасообщение, на пассажирские железнодорожные перевозки, на гостиничный сектор, на ресторанный сектор и, по большому счету, мы видим сейчас уже это продолжающееся давление на сектор развлечений».

Савиных уверен, что Совет министров в ближайшее время «эти вопросы рассмотрит».

«Меры надо принимать. В данном случае предложения бизнеса мы считаем первичными. Люди на местах, которые сталкиваются с этой ситуацией на практике, мне кажется, лучше других понимают, что можно сделать для того, чтобы облегчить ситуацию. Другой вопрос, что возможности правительства тоже не безграничны, поэтому нам придется здесь искать разумный и взвешенный компромисс», — сказал депутат.

«Я хотел бы подчеркнуть несколько моментов, — добавил Савиных. — Надо отметить, что предприятия не просят денег — они просят отсрочки по налоговым платежам, по арендной плате, снижения стоимости кредитов. Это, наверное, те массовые предложения, которые поступают из очень многих источников».

Главное о коронавирусе: