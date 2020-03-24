Шнуров в своем стиле постебался над церковью

Поэт и музыкант Сергей Шнуров в своем фирменном стиле прокомментировал решение главы Русской православной церкви утвердить молитвы для борьбы с COVID-19.

На своей странице в социальной сети он разместил стихотворение.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил специальную утреннюю молитву против распространения коронавируса, которая была впервые прочтена 22 марта.

22 марта Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Беларуси окропил Минск святой водой с вертолета, чтобы «умиротворить вирус в Беларуси».