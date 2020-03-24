Шнуров в своем стиле постебался над церковью

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Поэт и музыкант Сергей Шнуров в своем фирменном стиле прокомментировал решение главы Русской православной церкви утвердить молитвы для борьбы с COVID-19.

На своей странице в социальной сети он разместил стихотворение.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил специальную утреннюю молитву против распространения коронавируса, которая была впервые прочтена 22 марта.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну теперь пройдёт зараза, Слава богу, выдыхай. Нужно было делать сразу Текст молитвы. Был бы хайп. Где бессильна медицина Есть спасение. Смысл таков, - Это вам,блин, не вакцина, Тут традиции веков. Есть у нас примеров куча В житиях отцов святых. Пусть китайцы русский учат, А не косят под крутых. Посреди смертельной битвы Не сбежишь теперь куда-то. Посылаем текст молитвы Мы в Италию и в Штаты. Мы гордимся всей Россией, Есть в сердцах горение. Это вклад наш непосильный В здравоохранение.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

22 марта Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Беларуси окропил Минск святой водой с вертолета, чтобы «умиротворить вирус в Беларуси».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 РПЦ Персона: Сергей Шнуров патриарх Кирилл

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