Шнуров в своем стиле постебался над церковью
Поэт и музыкант Сергей Шнуров в своем фирменном стиле прокомментировал решение главы Русской православной церкви утвердить молитвы для борьбы с COVID-19.
На своей странице в социальной сети он разместил стихотворение.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил специальную утреннюю молитву против распространения коронавируса, которая была впервые прочтена 22 марта.
22 марта Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Беларуси окропил Минск святой водой с вертолета, чтобы «умиротворить вирус в Беларуси».
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