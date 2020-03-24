Лукашенко: Беларусь в борьбе с COVID-19 пытается действовать профессионально и точечно

Принимая меры против распространения коронавируса, Беларусь пытается действовать профессионально и точечно, заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

На встрече 24 марта с послом Китая Цуй Цимином он отметил, что «мы в этом отношении работали очень аккуратно. Но не потому, что ничего не боимся, просто хотели сделать это профессионально», — приводит слова главы государства «Пул Первого».

Он подчеркнул, что «дело не в коронавирусе, дело во всех вирусах, которые в это время бродят по Беларуси».

По словам Лукашенко, в Беларуси весной всегда наблюдается «некий гриппозный период»: «Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус. Мы, как я сказал, пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя уже из опыта — вашего и нашего. В этой части я хочу поблагодарить вас и ваших специалистов. Мне каждое утро докладывают обстановку, и не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям-специалистам вопрос, и они нам не ответили».

Глава государства отметил, что все зафиксированные в стране случаи COVID-19 завезены из-за границы. «У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный белорусский лидер обратил внимание: несмотря на большое число граждан Китая, которые приезжают на работу в Беларусь, не было ни одного случая, чтобы они привезли в страну коронавирус.

«Из завезенных коронавирусов из Китая — ни одного. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики (и в «Великом камне», и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и кредита) — ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса», — констатировал он.

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. При этом 22 человека уже выписаны или готовятся к выписке, еще 59 — под медицинским контролем и на лечении. Всего 1.100 человек находятся под контролем как контакты первого уровня для инфицированных, а 8.800 — как контакты второго уровня.

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