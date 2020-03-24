Австралия приостановила чемпионат по футболу. А в Беларуси продолжают играть

За несколько туров до окончания регулярного сезона приостановлен чемпионат Австралии по футболу. Такое решение приняла национальная федерация.

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По словам исполнительного директора Федерации футбола Австралии Джеймса Джонсона, принимаемые правительством страны меры противодействия пандемии коронавируса сделали невозможным дальнейшее продолжение чемпионата.

В австралийской А-лиге играют 11 клубов — десять из Австралии и один из Новой Зеландии. Последний на данный момент матч текущего розыгрыша был сыгран 23 марта — «Ньюкасл Юнайтед Джетс» обыграл «Мельбурн Сити». Игра проходила без зрителей.

Также в Австралии приостановлены национальные чемпионаты по регби и австралийскому футболу, отмечает Yahoo Sport.

Таким образом, сегодня на планете осталось всего несколько действующих футбольных турниров. Единственным в Европе является национальный чемпионат Беларуси. Уже сыгран первый тур, второй запланирован на 27—29 марта.

Также пока продолжают играть в футбол в Бурунди и Никарагуа.