Австралия приостановила чемпионат по футболу. А в Беларуси продолжают играть

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За несколько туров до окончания регулярного сезона приостановлен чемпионат Австралии по футболу. Такое решение приняла национальная федерация.

Фото Yahoo! Sport

По словам исполнительного директора Федерации футбола Австралии Джеймса Джонсона, принимаемые правительством страны меры противодействия пандемии коронавируса сделали невозможным дальнейшее продолжение чемпионата.

В австралийской А-лиге играют 11 клубов — десять из Австралии и один из Новой Зеландии. Последний на данный момент матч текущего розыгрыша был сыгран 23 марта — «Ньюкасл Юнайтед Джетс» обыграл «Мельбурн Сити». Игра проходила без зрителей.

Также в Австралии приостановлены национальные чемпионаты по регби и австралийскому футболу, отмечает Yahoo Sport.

Таким образом, сегодня на планете осталось всего несколько действующих футбольных турниров. Единственным в Европе является национальный чемпионат Беларуси. Уже сыгран первый тур, второй запланирован на 27—29 марта.

Также пока продолжают играть в футбол в Бурунди и Никарагуа.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: футбол-Австралия футбол Персона: Джеймс Джонсон

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