Работников «Гомельгаза» эвакуировали из-за подозрительной коробки

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В Гомеле из-за подозрительной коробки были эвакуированы сотрудники предприятия «Гомельгаз».

Сегодня утром на спецлинию 102 позвонил один из сотрудников «Гомельгаза» и сообщил, что обнаружил на четвертом этаже на лестничной площадке бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем.

К зданию «Гомельгаза» выбыла саперно-пиротехническая группа, 150 работников предприятия были выведены на улицу, сообщает пресс-служба МВД.

Специалисты обследовали подозрительную коробку — она оказалась пуста.
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Тэги: Гомельгаз угроза взрыва Город: Гомель

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