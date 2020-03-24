Работников «Гомельгаза» эвакуировали из-за подозрительной коробки
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В Гомеле из-за подозрительной коробки были эвакуированы сотрудники предприятия «Гомельгаз».
Сегодня утром на спецлинию 102 позвонил один из сотрудников «Гомельгаза» и сообщил, что обнаружил на четвертом этаже на лестничной площадке бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем.
К зданию «Гомельгаза» выбыла саперно-пиротехническая группа, 150 работников предприятия были выведены на улицу,
Специалисты обследовали подозрительную коробку — она оказалась пуста.