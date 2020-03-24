Минувшая ночь в Минске оказалась самой холодной за последние 12 месяцев

Ночь на 24 марта оказалась самой холодной в Минске за последние 12 месяцев.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодных ресурсах meteoinfo.by и pogodaiklimat.ru, температура воздуха опустилась до 9,8 градуса мороза, что ниже показателя самой холодной ночи прошедшей календарной зимы (-7,2 градуса 8 февраля).

Такая низкая температура не фиксировалась после 2 марта прошлого года, когда воздух охладился до минус 10,6 градуса.

Холоднее всего минувшей ночью было в Березинском заповеднике (-10,9) и Бобруйске (-10,3). Эти показатели несколько выше экстремума зимы-2019/20 (-11,1 в Езерище 8 февраля).

За прошедшую календарную зиму было 29 дней с рекордами тепла (в декабре — 11, в январе и феврале — по 9). Климатическая зима (среднесуточная температура ниже нуля в течение пяти дней) в стране не наступила — впервые за время инструментальных метеонаблюдений.

С начала марта зафиксировано 70 локальных температурных рекордов (последний — 19 марта в Мстиславле — 10,4 градуса выше нуля против 9,5 в 2015 году).

В ближайшие дни, по прогнозу Белгидромета, ночные и дневные температуры будут постепенно повышаться. В ночь на 25 марта местами возможно падение температуры до 11-13, а 26 и 27 марта — до 10 градусов мороза.