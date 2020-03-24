Биржа: доллар и евро сильно упали

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 24 марта, завершились резким падением доллара и евро.

Так, американская валюта потеряла 0,0396 пункта и завершила свою сессию на отметке 2,6 белорусского рубля (-1,5%), а европейская 0,0126 пункта — 2,8174 белорусского рубля (-0,45%).

Российская валюта поднялась на 0,0298 пункта — 3,2996 белорусского рубля за 100 российских (+0,91%).

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти во вторник подросла, так как Соединенные Штаты Америки собираются утвердить пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом, в США также указали на возможность альянса с Саудовской Аравией ради стабилизации нефтяных цен. Стоимость нефти марки Brent растет на 3,8% с начала дня и ушла выше отметки 28 долларов за баррель.

На этом фоне произошло укрепление российского рубля. Так, если в понедельник доллар на торгах Московской биржи стоил более 81 российского рубля, то утром во вторник — 78,6 российского рубля.

Нацбанк Беларуси на прошлой неделе распространил специальный комментарий по ситуации с курсом валют. Регулятор констатировал, что спрос на инвалюту на внутреннем валютном рынке значительно вырос.

«Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщал главный банк страны.

При этом Нацбанк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.