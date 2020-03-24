Лукашенко поговорил по телефону с президентом Латвии

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24 марта у Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Как сообщает «Пул Первого», лидеры стран говорили «о переносе и наполнении» визита Лукашенко в Латвию (планировался на начало апреля. — БелаПАН).

Кроме того, они обсудили тему возвращения домой граждан в условиях перекрытия границ, а также вопросы политического и экономического сотрудничества, отмечается в сообщении.

Напомним, 20 марта проблемы, возникшие из-за распространения коронавируса, обсудили по телефону министры иностранных дел Беларуси и Латвии Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс.

«Отмечено эффективное и конструктивное взаимодействие двух стран, а также отсутствие серьезных системных проблем по данному вопросу. Ринкевичс поблагодарил белорусскую сторону за возможность транзита латвийских граждан из третьих стран через Национальный аэропорт Минск», — говорилось в сообщении белорусского МИД.
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Тэги: Беларусь-Латвия Персона: Александр Лукашенко Эгилс Левитс

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