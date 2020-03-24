В Dana Mall ничего подозрительного и опасного не нашли
Просмотров: 138
Минский торговый центр Dana Mall возобновил работу.
Сегодня утром в милицию были переданы электронные письма, в которых говорилось об угрозе взрыва в одном из крупнейших столичных торговых центров — Dana Mall в районе станции метро «Восток».
После получения сообщения к торговому центру выбыли сотрудники правоохранительных органов.
Была проведена эвакуация персонала и посетителей. Здание было обследовано — опасных предметов не обнаружено,
Саперно-пиротехническая группа выезжала сегодня и на вызов в Гомеле. В здании «Гомельгаза» была обнаружена бесхозная подозрительная коробка, обмотанная скотчем.
Сотрудники предприятия были эвакуированы. Коробка оказалась пустой.