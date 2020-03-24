В Dana Mall ничего подозрительного и опасного не нашли

Минский торговый центр Dana Mall возобновил работу.

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Сегодня утром в милицию были переданы электронные письма, в которых говорилось об угрозе взрыва в одном из крупнейших столичных торговых центров — Dana Mall в районе станции метро «Восток».

После получения сообщения к торговому центру выбыли сотрудники правоохранительных органов.

Была проведена эвакуация персонала и посетителей. Здание было обследовано — опасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба МВД.

Саперно-пиротехническая группа выезжала сегодня и на вызов в Гомеле. В здании «Гомельгаза» была обнаружена бесхозная подозрительная коробка, обмотанная скотчем.

Сотрудники предприятия были эвакуированы. Коробка оказалась пустой.