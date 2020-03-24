В Dana Mall ничего подозрительного и опасного не нашли

/ Происшествия
Просмотров: 138

Минский торговый центр Dana Mall возобновил работу.

Фото Aleksandr Kulaev

Сегодня утром в милицию были переданы электронные письма, в которых говорилось об угрозе взрыва в одном из крупнейших столичных торговых центров — Dana Mall в районе станции метро «Восток».

После получения сообщения к торговому центру выбыли сотрудники правоохранительных органов.

Была проведена эвакуация персонала и посетителей. Здание было обследовано — опасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба МВД.

Саперно-пиротехническая группа выезжала сегодня и на вызов в Гомеле. В здании «Гомельгаза» была обнаружена бесхозная подозрительная коробка, обмотанная скотчем.

Сотрудники предприятия были эвакуированы. Коробка оказалась пустой.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ложное минирование угроза взрыва Dana Mall Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Электронный терроризм. В Беларуси снова «минируют» заводы и торговые центры

Электронный терроризм. В Беларуси снова «минируют» заводы и торговые центры

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково