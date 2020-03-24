Разрабатывается пилотное приложение по поиску свободных парковочных мест в центре Минска

В Минске в тестовом режиме реализуется проект по поиску свободных парковочных мест.

«Проект позволяет водителям иметь актуальную и оперативную информацию о наличии свободных парковочных мест, планировать маршрут движения, не нарезая круги вокруг квартала», — сообщил 24 марта на пресс-конференции заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома Павел Петрулевич.

Это будет мобильное приложение, «хотя предусматриваем, что система сможет отдавать информацию на сторону другим приложениям, чтобы водитель за рулем не использовал пять приложений, переключаясь между ними».

«Обработанная информация может быть отдана в популярные картографические сервисы, чтобы не просто место найти, а проложить туда маршрут и ехать, концентрируясь на дороге, а не на смартфоне. Базовый функционал будет нашим приложением, но если пользователь привык к другим продуктам, которые поддерживают внешнюю интеграцию, пожалуйста, забирайте, пользуйтесь», — отметил специалист.