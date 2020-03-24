В Барановичах BMW отлетел в дом после столкновения с «Пежо»
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В ДТП, которое произошло вечером 23 марта, пострадала девушка.
По информации городской ГАИ, 20-летний водитель Peugeot двигался по улице 50 лет БССР. На пересечении с улицей Комсомольской он не уступил дорогу ехавшему по главной дороге BMW и врезался в него. От удара последний вылетел за пределы проезжей части и врезался в дом.
В результате ДТП 23-летняя пассажирка BMW, находившаяся на заднем сиденье, получила травмы. Врачи оказали девушке медицинскую помощь и отпустили домой.