Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя 24 марта журналистам в Минске достигнутые белорусско-российские нефтяные договоренности.

«Беларусь с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши НПЗ российскими компаниями должна поставляться без премии», — напомнил Румас, видеофрагмент выступления которого разместила в «Фейсбуке» пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

По его словам, премия в цене на тонну нефти составляет 11,7 доллара. «Только буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии в 11,7 доллара 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будут урегулированы межбюджетными расчетами — правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя», — рассказал премьер-министр.

Румас также пояснил, на каких условиях будет поставлять нефть компания «Роснефть», которая накануне, 23 марта, подтвердила планы возобновления поставок нефти в Беларусь.

«Что касается вчерашней публикации "Роснефти". То хочу сказать, что "Роснефть", как и другие компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на уплате полной премии за нефть», — подчеркнул премьер-министр.

«И Республика Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты за нефть», —дополнил глава белорусского правительства.

«Поэтому еще далеко не факт, что "Роснефть" окажется в числе поставщиков нефти. В первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в это сложное для нас время, первый квартал, поставляли нефть на нефтеперерабатывающие заводы без премии. Это компании Гуцериева, это небольшие компании. Вот им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет», — подытожил Румас.

«Белнефтехим» пока не договорился о поставках нефти с крупными российскими компаниями. Они настаивали на премии к цене нефти. Минск отказывался ее платить, поскольку российское сырье и так дорожает из-за налогового маневра. На фоне разногласий по цене на сырье с крупными российскими компаниями Беларусь закупает нефть у альтернативных поставщиков.