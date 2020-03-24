Кардабнёва извинилась перед Девятовским за оскорбление белорусского языка

Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский поговорил по телефону с тренером Климовичской ДЮСШ Инной Кардабнёвой, которая заявила, что белорусский язык якобы делает детей тупее.

«Мне было важно понять ее истинные мотивы, чтобы быть уверенным, что за этим никто не стоит. Для меня было очевидно, что невозможно после такого очень отрицательного общественного резонанса не обратить внимание на свой необдуманный посыл и что Инна сегодня понимает, что сделала большую ошибку. К счастью, так и есть», — написал Девятовский в «Фейсбуке».

Он уточнил, что Кардабнёва находится в полной растерянности и говорит, что и предположить не могла, что ее слова могут сильно ранить и тронуть тысячи людей.

«С ее слов, она никого не хотела и не желала оскорблять и сегодня очень раскаивается о содеянном, поясняя, что у нее был совсем другой посыл и, исходя из того, как ее поняли, она признает, что неправильно донесла свою основную мысль. На это я ей сказал, что лично я, как человек желающий нашему родному языку только процветания и усиления его роли в нашем обществе, тоже был оскорблен и по-другому ее слова никак не мог читать и принимать. Самое важное, что я точно прочувствовал в разговоре, это ее искренне раскаяние и сожаление о произошедшем. Из уст Инны точно понял, что она искренне желает как-то исправить эту сложную ситуацию», — продолжил Девятовский.

Глава Федерации посоветовал тренеру публично принести извинения.