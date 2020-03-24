Гомельскую учительницу судят за травмирование третьеклассницы

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В суде Советского района Гомеля началось закрытое судебное разбирательство в порядке частного обвинения в умышленном причинении легкого телесного повреждения. Обвиняемая — бывшая учительница гимназии № 71, которая травмировала ухо третьекласснице.

Педагог уволилась из гимназии, перед заседанием она заявила, что от суда ждет «справедливости». От иных комментариев она, как и мать школьницы, отказалась.


«Учитель года» травмировала третьеклашку в гомельской школе

Обвиняемая, которая в 2017 году получила звание «Учитель года», сильно потянула школьницу за ухо и надорвала его, это случилось 21 января.

Советский РОВД Гомеля вынес постановление о прекращении проверки по заявлению жительницы областного центра о травмировании учительницей ее дочери. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, заявительнице было разъяснено право возбудить в суде дело частного обвинения, поскольку в действиях учительницы есть состав преступления.

В сентябре 2019 года произошел конфликт в гомельской школе № 15. Учительница угрожала ученику 4-го класса партой, оскорбляла его. В результате педагог была уволена, но после вмешательства Александра Лукашенко восстановлена на работе. Вместо учительницы свои места потеряли руководители областного, городского и районного (Новобелицкого) отделов образования.
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Тэги: превышение полномочий учительница инцидент в школе Город: Гомель

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