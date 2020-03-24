В Германии ввели уголовную ответственность за встречи более десятка человек

Власти будут наказывать за несоблюдение жестких норм, введенных для ограничения распространения нового коронавируса.

Так, руководство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции, обновило с учетом новых правил каталог взимаемых штрафов, сообщает Deutsche Welle .

За нарушение новых ограничений, связанных со вспышкой коронавируса, придется заплатить от 200 до 5 тысяч евро, а в случае повторных нарушений — до 25 тысяч. В частности, нарушителей запрета на посещение больниц и домов престарелых будут штрафовать на 200 евро.

Такой же штраф предусмотрен для тех, кто употребляет купленные в ресторанах блюда и напитки на расстоянии менее 50 метров от данного заведения, а также для нарушающих правила ограничения контактов. Так, за встречи более чем десяти человек предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

За устройство пикников каждому его участнику придется заплатить 250 евро, за вход на территорию закрытых торговых центров — 400 евро, за участие в запрещенном из-за частичного локдауна мероприятии — столько же. Еще более серьезные штрафы предусмотрены для руководителей организаций и компаний, в частности, отказ закрыть заведение вопреки распоряжению властей, за несоблюдение норм инфекционной защиты или правил безопасности.

Штраф в 5 тысяч евро придется заплатить владельцам баров, ночных клубов, казино, фитнес-студий и соляриев, которые продолжают работать несмотря на временный запрет из-за коронавируса.