Франция ввела режим ЧП на два месяца из-за пандемии коронавируса

Местные власти на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение и ужесточили правила карантина. Решение вступило в силу после публикации соответствующего закона в «Официальном вестнике» (Journal officiel) 24 марта.

В тексте оговаривается, что для скорейшего выхода из санитарного кризиса правительство может ограничивать права граждан на передвижение и собрания, временно закрывать некоторые предприятия и организации, контролировать цены на определенные товары и в принудительном порядке привлекать к выполнению работ, необходимых для борьбы с пандемией, передает RFI .

Премьер-министр Эдуар Филипп подчеркнул, что карантин может продлиться еще несколько недель, и объявил об ужесточении его правил. Были введены новые санкции за нарушение режима изоляции. Человеку, вышедшему на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, грозит штраф в 135 евро. В случае рецидива в течение двух недель — 1500 евро. Четырехкратное нарушение за 30-дневный период может повлечь за собой наказание в виде 3700 евро штрафа и 6 месяцев тюрьмы.

В новых правилах также указано, что отныне заниматься спортом и совершать пробежки можно лишь один раз в день, не дольше часа и на расстоянии не более 1 км от дома. Также одним часом ограничено время прогулок с детьми.

Запрещено развертывание рынков. При этом Эдуар Филипп уточнил, что в некоторых регионах это ограничение остается на усмотрение местных властей, если рынок — единственное место, где граждане могут приобрести свежие продукты. Другое необходимое условие — на территории рынка должны находиться не более 100 человек одновременно.

В рамках чрезвычайного санитарного положения скорректированы правила доставки товаров: исключается прямой контакт между людьми, временно отменяется подписание отчетов о доставке.

Церкви и иные места культа могут оставаться открытыми, однако любые многолюдные собрания в них запрещены. Исключение составляют похоронные церемонии, если на них присутствует не более 20 человек.

В некоторых регионах Франции местные власти уже некоторое время применяют и более радикальные ограничительные меры — не менее чем в 30 городах введен комендантский час.