БГУИР, МГЛУ и БГПУ повысили стоимость обучения до 12%

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Прибавка к стоимости обучения в главном ИТ-вузе составила 5−7% в инязе и педе — около 12%.

Новая стоимость обучения в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники начинает действовать с 1 апреля. Например, за год обучения первокурсники факультета компьютерного проектирования должны заплатить 3200 рублей, факультета компьютерных систем и сетей — 3550 рублей, столько же — студенты первого курса факультета информационных технологий и управления, передает TUT.by.


В БГУ вновь скорректировали стоимость обучения

Минский государственный лингвистический университет поднял стоимость обучения с 9 марта. Год обучения для первокурсников вуза теперь стоит 3060 рублей, для второкурсников — 3030 рублей, для студентов третьего и четвертого курсов — 2980 рублей.

Белорусский государственный педагогический университет повысил стоимость обучения с 1 марта. В среднем повышение составило 12%.

В феврале о росте цен объявили БГУ, БНТУ, БГЭУ и Брестский государственный университет.

 

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Тэги: БГУИР МГЛУ БГПУ БГУ платное образование Город: Минск

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