Лукашенко запретил проводить в своей рабочей резиденции специальные медицинские мероприятия
Руководитель пресс-службы президента Наталья Эйсмонт заверила, что пандемия коронавируса почти не повлияла на рабочий график Александра Лукашенко.
«Президент как здоровался за руку, так и здоровается. Вы можете и сами это наблюдать — только включите телевизор, — сказала Эйсмонт корреспонденту
Вместе с тем пандемия затронула график зарубежных поездок. Уже отменена поездка главы Беларуси в Латвию. Встречу попросили перенести хозяева.
Что касается личных мер предосторожности, то, со слов Эйсмонт, президент Беларуси не пользуется даже медицинской маской.
«Все гости Дворца Независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем — намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент. Проводить другие специальные медицинские мероприятия во Дворце Независимости глава государства категорически запретил», — продолжила Эйсмонт.
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