Лукашенко запретил проводить в своей рабочей резиденции специальные медицинские мероприятия

Руководитель пресс-службы президента Наталья Эйсмонт заверила, что пандемия коронавируса почти не повлияла на рабочий график Александра Лукашенко.

«Президент как здоровался за руку, так и здоровается. Вы можете и сами это наблюдать — только включите телевизор, — сказала Эйсмонт корреспонденту svaboda.org . — Рабочий график тоже строится по тем же принципам, что и раньше. Например, в пятницу чаще всего в рабочем расписании президента выездное мероприятие».

Вместе с тем пандемия затронула график зарубежных поездок. Уже отменена поездка главы Беларуси в Латвию. Встречу попросили перенести хозяева.

Что касается личных мер предосторожности, то, со слов Эйсмонт, президент Беларуси не пользуется даже медицинской маской.

«Все гости Дворца Независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем — намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент. Проводить другие специальные медицинские мероприятия во Дворце Независимости глава государства категорически запретил», — продолжила Эйсмонт.