Минздрав открыл благотворительные счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Республиканский центр организации медицинского реагирования открыл в «Беларусбанке» благотворительные счета в рублях и евро для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале.

Организации и физические лица могут перечислять денежные средства на счета государственного учреждения «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Они будут направлены на «проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID-19, а также для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения, по согласованию с Минздравом».

«Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным», — заявила пресс-служба министерства.

По данным Минздрава, на 23 марта в Беларуси был подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции. 22 человека выздоровели и частично выписаны, 59 остаются под наблюдением в медучреждениях. Кроме того, около 1100 человек — так называемые контакты первого уровня — находятся на карантине, еще 8800 — контакты второго уровня — под медицинским наблюдением.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723 Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723