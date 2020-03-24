Могилевскую журналистку вновь оштрафовали за сотрудничество с «Белсатом»

Дарью Чульцову оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за репортаж об акции протеста автомобилистов, которая прошла 8 февраля около торгового центра «Е-Сити».

Дарья Чульцова. Фото: mogilev.online

Судья Татьяна Михайлова посчитала, что Дарья Чульцова нарушила законодательство о СМИ и «незаконно изготовила информационную продукцию» — репортаж, который был показан на «Белсате» 9 февраля.

Журналистка отказалась явиться на заседание «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией».

Чульцова назвала свое административное преследование политически мотивированным. Она отметила, что не входит в состав руководства телеканала, следовательно, не может «определять, что ставить в эфир, тем самым изготавливая информационную продукцию».

25 октября 2019 года Чульцова была оштрафована на 20 базовых величин (510 рублей) за сотрудничество с «Белстатом».