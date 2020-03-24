Могилевскую журналистку вновь оштрафовали за сотрудничество с «Белсатом»

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Дарью Чульцову оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за репортаж об акции протеста автомобилистов, которая прошла 8 февраля около торгового центра «Е-Сити».

Дарья Чульцова. Фото: mogilev.online

Судья Татьяна Михайлова посчитала, что Дарья Чульцова нарушила законодательство о СМИ и «незаконно изготовила информационную продукцию» — репортаж, который был показан на «Белсате» 9 февраля.


Двух могилевских журналистов наказали штрафами по 50 базовых величин

Журналистка отказалась явиться на заседание «в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией».

Чульцова назвала свое административное преследование политически мотивированным. Она отметила, что не входит в состав руководства телеканала, следовательно, не может «определять, что ставить в эфир, тем самым изготавливая информационную продукцию».

25 октября 2019 года Чульцова была оштрафована на 20 базовых величин (510 рублей) за сотрудничество с «Белстатом».
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Тэги: Белсат незаконное изготовление продукции СМИ Персона: Дарья Чульцова Татьяна Михайлова Город: Могилев

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