«Шахтер» сыграет с «Юностью» в финале хоккейного Кубка президента

/ Спорт
Просмотров: 34

В седьмом матче полуфинальной серии солигорский клуб в гостях выиграл у «Немана» со счетом 1:0.

Фото: vk.com/hcshahterby

На 49-й минуте шайбу забросил Камбович.

Финальная серия Кубка президента между «Шахтером» и «Юностью» стартует 27 марта на «Чижовка-Арене». Остальные игры пройдут 28 и 31 марта, 1 апреля и, если потребуется, 3, 5 и 7 апреля.

Прошлые три сезона в финале титул разыгрывали «Юность» и «Неман». Сезон-2016/17 — победа «Немана» (4-0 в серии), сезон-2017/18 — победа «Немана» (4-2), сезон-2018/19 — победа «Юности» (4-1).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусский хоккей Кубок президента ХК Шахтер ХК Неман Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Хоккеиста команды Лукашенко дисквалифицировали за «договорняки»

Хоккеиста команды Лукашенко дисквалифицировали за «договорняки»

Гродненский «Неман» стал обладателем Континентального кубка

Гродненский «Неман» стал обладателем Континентального кубка

Гродненский «Неман» защитил чемпионский титул

Гродненский «Неман» защитил чемпионский титул

«Неман» разгромно проиграл «Спартаку» на турнире памяти Салея

«Неман» разгромно проиграл «Спартаку» на турнире памяти Салея