«Шахтер» сыграет с «Юностью» в финале хоккейного Кубка президента

В седьмом матче полуфинальной серии солигорский клуб в гостях выиграл у «Немана» со счетом 1:0.

Фото: vk.com/hcshahterby

На 49-й минуте шайбу забросил Камбович.

Финальная серия Кубка президента между «Шахтером» и «Юностью» стартует 27 марта на «Чижовка-Арене». Остальные игры пройдут 28 и 31 марта, 1 апреля и, если потребуется, 3, 5 и 7 апреля.

Прошлые три сезона в финале титул разыгрывали «Юность» и «Неман». Сезон-2016/17 — победа «Немана» (4-0 в серии), сезон-2017/18 — победа «Немана» (4-2), сезон-2018/19 — победа «Юности» (4-1).