Власти РФ будут вывозить своих граждан из Египта на самолетах «Белавиа»

Правительство России намерено вывозить своих граждан из Египта с привлечением белорусской авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ.

Как отмечается в протоколе поручений по итогам прошедшего заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, Минтрансу России «организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги».

Между Россией и Египтом с ноября 2015 года авиасообщение отсутствует. Полеты между двумя странами были прекращены после теракта на борту самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург (погибло 224 человека).

Министерство спорта и туризма Беларуси вечером 24 марта сообщило, что график возвращения соотечественников-туристов из закрывшего границы Египта «полностью соблюдается». В частности, ночью 25 марта «должны прилететь еще 162 гражданина нашей страны».

Согласно табло прилетов минского аэропорта, в течение двух с половиной часов приземлилось три самолета из Египта (в 23.15 и 1.44 — из Шарм-эль-Шейха, в 0.49 — из Хургады). Сегодня днем и завтра ночью запланировано прибытие еще четырех бортов (в 12.30, 15.05 и 0.40 — из Хургады, в 0.25 — из Шарм-эль-Шейха).

По информации МИД, «определенные затруднения» возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп, «однако такие вопросы также постепенно удается решать».

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. При этом 22 человека уже выписаны или готовятся к выписке, еще 59 — под медицинским контролем и на лечении. Большая часть инфицированных находится в медучреждениях Минска и Витебска. Старейшему пациенту с коронавирусом 78 лет, самому младшему — три года. Всего в карантине находятся 1100 человек — это контакты инфицированных первого уровня, еще 8800 контактов второго уровня находятся под наблюдением медиков.

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