ВОЗ назвала новый возможный эпицентр COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что новым эпицентром коронавируса COVID-19 могут стать Соединенные Штаты Америки.

Как пишет scmp.com , ссылаясь на представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в настоящее время в США «наблюдается быстрый рост числа заболеваний».

Это означает, по ее мнению, что у США «есть такой потенциал». «Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально», — подчеркнула представитель ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Америке зафиксировано 54893 случая заражения; 783 человека погибли, 348 — вылечились.

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