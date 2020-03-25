ВОЗ назвала новый возможный эпицентр COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что новым эпицентром коронавируса COVID-19 могут стать Соединенные Штаты Америки.
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Это означает, по ее мнению, что у США «есть такой потенциал». «Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально», — подчеркнула представитель ВОЗ.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Америке зафиксировано 54893 случая заражения; 783 человека погибли, 348 — вылечились.
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