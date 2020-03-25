Пять белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

Пять белорусских предприятий оказались в «черном списке» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Как сообщили в Россельхознадзоре, временно не сможет поставлять свою продукцию в Россию колбасный цех ОАО «Александрийское».

Еще в отношении четырех производителей введен режим усиленного лабораторного контроля: