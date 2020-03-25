Пять белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

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Пять белорусских предприятий оказались в «черном списке» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Как сообщили в Россельхознадзоре, временно не сможет поставлять свою продукцию в Россию колбасный цех ОАО «Александрийское».

Еще в отношении четырех производителей введен режим усиленного лабораторного контроля:

  • РУП «Белоруснефть-Особино» (выявлены кокцидиостатики  в мясе птицы);
  • ОАО «Гродненский мясокомбинат» (выявлены превышения КМАФАнМ в говядине);
  • производственная площадка при деревне Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (выявлены кокцидиостатики в мясе птицы);
  • цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» (выявление сальмонелл в мясе птицы).
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Тэги: Бларусь-Россия Россельхознадзор

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