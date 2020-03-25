Пять белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора
Пять белорусских предприятий оказались в «черном списке» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Как сообщили в Россельхознадзоре, временно не сможет поставлять свою продукцию в Россию колбасный цех ОАО «Александрийское».
Еще в отношении четырех производителей введен режим усиленного лабораторного контроля:
- РУП «Белоруснефть-Особино» (выявлены кокцидиостатики в мясе птицы);
- ОАО «Гродненский мясокомбинат» (выявлены превышения КМАФАнМ в говядине);
- производственная площадка при деревне Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (выявлены кокцидиостатики в мясе птицы);
- цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» (выявление сальмонелл в мясе птицы).