Ивонка Сурвилла: надеюсь, люди почувствовали, что независимость стоит того, чтобы ее защищать

Глава Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла выступила с обращением к нации по поводу 102-й годовщины провозглашения независимости БНР.

«От имени Рады Белорусской Народной Республики поздравляю каждого из вас, в Беларуси и где бы вы не находились в мире, с нашим большим национальным праздником. Независимость провозгласили предки всех нас, перед тем как оккупанты начали денационализировать наш народ», — говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте Рады БНР.

«В 2019 году мы все пережили большое счастье, видя море бело-красно-белых флагов на улицах Вильни, во время похорон Кастуся Калиновского и его соратников-борцов, — отметила Сурвилла. — Всех вас, кто оказался причастен к этому славному дню, хочу сегодня еще раз поблагодарить из глубины души. Гордилась я вами, как никогда! Тогда убедилась, что мы победим!»

После той радости, добавляет она, пришлось пережить «большую тревогу, когда Путин пытался захватить наш край». Сурвилла выразила надежду на то, что «это все было только страшным кошмаром», который белорусы должны были пережить, чтобы осознать ценность независимости государства для каждого человека.

«Пока что большинство из нас успокоились. Все же трудно верить, что человек, которого народ называет своим президентом, сможет стать его наибольшим изменником. Хочется думать, что люди наши, а именно наша молодежь, почувствовали, что независимость стоит того, чтобы мы ее защищали все, кто как может, плотными рядами», — подчеркнула глава Рады БНР.

Сурвилла отметила, что белорусов только тогда будут уважать в мире и считаться с ними, когда Беларусь «займет почетное место в семье свободных народов мира».

Правительство и Рада Белорусской Народной Республики, которая была провозглашена 25 марта 1918 года, с января 1919-го находятся в изгнании. Нынешний председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла проживает в Канаде.