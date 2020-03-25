«Проснулась в агонии: раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле полыхал пожар». Американка о симптомах COVID-19

Студентка университета Баффало (штат Нью-Йорк) Джулия Бускалья поделилась своим опытом и рассказала о возникших симптомах, после заражения в Италии коронавирусом.

Как рассказала девушка Daily Mail , она была во Флоренции зимой. Когда в марте прошла тест на COVID-19, который дал положительный результат, она очень сильно удивилась.

Джулия рассказала, что 29 февраля «я проснулась в агонии: у меня раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле будто полыхал пожар; тело ломило и знобило».

Пришедший на следующий день врач заявил, что у девушки просто простуда. «Вскоре я стала плохо слышать левым ухом, но решила, что это из-за переутомления. Кашля у меня не было», — рассказала она.

3 марта, пока девушка все еще была в Италии, она стала хуже слышать. Вдобавок, она перестала различать вкусы и запахи.