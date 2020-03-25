«Проснулась в агонии: раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле полыхал пожар». Американка о симптомах COVID-19

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Студентка университета Баффало (штат Нью-Йорк) Джулия Бускалья поделилась своим опытом и рассказала о возникших симптомах, после заражения в Италии коронавирусом.

Как рассказала девушка Daily Mail, она была во Флоренции зимой. Когда в марте прошла тест на COVID-19, который дал положительный результат, она очень сильно удивилась.


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Джулия рассказала, что 29 февраля «я проснулась в агонии: у меня раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле будто полыхал пожар; тело ломило и знобило».

Пришедший на следующий день врач заявил, что у девушки просто простуда. «Вскоре я стала плохо слышать левым ухом, но решила, что это из-за переутомления. Кашля у меня не было», — рассказала она.

3 марта, пока девушка все еще была в Италии, она стала хуже слышать. Вдобавок, она перестала различать вкусы и запахи.

5 марта она вернулась на родину и восемь дней провела дома на самоизоляции: «У меня все еще не было распространенных симптомов, о которых предупреждали в новостях. У меня появился мокрый кашель, а слух, вкус и обоняние восстановились», пишет lenta.ru.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 США

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