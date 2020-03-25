Министерство финансов обеспокоено объемами накопленных местными бюджетами обязательств, заявил министр финансов Максим Ермолович на ежегодной расширенной коллегии министерства.

Доклад министра опубликован в последнем номере журнала «Финансы, учет аудит» и размещен на сайте Минфина.

Как отметил Ермолович, объем накопленных обязательств местными бюджетами «уже создает риски исполнения базовых расходов, расчетов с банками и иными субъектами хозяйствования».

«Неплатежи загоняют в долговую яму как сами местные бюджеты, так и связанные с ними организации», — подчеркнул Ермолович.

Он отметил, что «республиканский бюджет находится в значительно более сложном положении, чем раньше», и оказывать поддержку местным бюджетам «в прежнем размере не в состоянии».

К тому же, подчеркнул министр, «в начале 2020 года работать приходится в крайне сложных обстоятельствах» в связи со снижением объемов экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов.

«Фиксируется существенный недобор доходов от внешнеэкономической деятельности», — заявил Ермолович.

Без оптимизации затрат не обойтись, подчеркнул министр.

«В этой связи от регионов ожидается определение первоочередных расходов, которые необходимо финансировать. Речь идет о заработной плате, социальной сфере; секторах, связанных с оказанием бюджетных услуг. Во главе проводимой политики на всех уровнях бюджетной системы сегодня должна стоять реализация мер по экономному использованию имеющихся средств», — подчеркнул Ермолович.

Необходимо исключить любые необоснованные траты, добавил он.

«В первую очередь это касается плана закупок. Вместе с областями нужно критически переосмыслить все пожелания организаций и оставить только то, без чего действительно нельзя обойтись», — сказал Ермолович.

У Минфина, сообщил он, вызывает обеспокоенность и состояние дел с предоставленными банкам гарантиями по кредитам субъектов хозяйствований.

«Здесь финансовая дисциплина еще хуже. Организации зачастую злоупотребляют одним из способов их поддержки. Работу в этой области требуется усилить, а предприятиям пора решать вопросы эффективной деятельности самостоятельно и нести ответственность за нерадивое использование бюджетной поддержки», — заявил Ермолович.