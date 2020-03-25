В Могилеве задержали сельчанина, продававшего медицинские маски

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Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями накануне в Могилеве был задержан 25-летний житель Кричевского района, который через интернет незаконно продавал медицинские маски.

По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, «дефицит» «он приобретал на территории России», а затем в Беларуси «перепродавал по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках».

Его задержали в момент продажи на парковке одного из могилевских магазинов. Всего у задержанного изъяли около 150 масок для индивидуальной защиты на общую сумму 150 белорусских рублей.

В МВД отметили, что подобное правонарушение не является редкостью — похожие случаю были зафиксированы в Минске и Гродно.
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Тэги: незаконная предпринимательская деятельность медицинские маски Персона: Ольга Чемоданова Город: Могилев

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